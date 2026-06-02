Владельцев самарского подшипникового завода, поставлявших контрафакт ВПК, оставили в СИЗО

Во вторник, 2 июня, Самарский областной суд оставил в СИЗО до 11 июля этого года коммерческого директора ООО «СПЗ-4» Юрия Журбу. Днем ранее облсуд вынес аналогичное решение в отношении генерального директора предприятия Дениса Котова. Оба были арестованы Самарским районным судом Самары 14 мая. Вместе с ними был заключен под стражу и директор по развитию СПЗ-4 Виталий Злобин. В отношении всех троих бенефициаров подшипникового предприятия региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, им грозят обвинения в рамках ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и ст. 199.2 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в 2023-2024 гг. владельцы завода под видом подшипников собственного производства поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный китайский фальсификат. Контрафактные подшипники предназначались для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Петербургское предприятие участвовало в программе модернизации крейсера, о заморозке которой было объявлено в 2025 году. Ущерб от деятельности владельцев самарского предприятия только заводу «Пролетарский» оценивается в сумму свыше 300 млн руб. Кроме того, следствие считает, что пострадавшими могут стать еще несколько предприятий ВПК, куда СПЗ-4 отгружало низкокачественный контрафакт в рамках гособоронзаказа. Вырученные таким образом бюджетные средства подельники обналичивали и тратили на покупку дорогого жилья, премиальных иномарок, ювелирных украшений и т. д.

Адвокаты и Дениса Котова, и Юрия Журбы просили перевести их под домашний арест, мотивируя это наличием несовершеннолетних детей. А Журба также сослался на болезнь родственников и сдачу ЕГЭ сыном. Гособвинение же просило оставить обоих под стражей, так как располагает данными о том, что подозреваемые могут оказать давление на свидетелей либо скрыться за границей. По данным «Ъ», Злобин, Котов и Журба незадолго до ареста могли планировать покупку дорогостоящей недвижимости в Черногории и Турции.

В материалах дела также есть показания, что подельники зимой 2025 года запугивали ключевых свидетелей возбуждением в отношении них уголовных дел по фиктивным основаниям. В итоге суд в обоих случаях согласился с позицией прокуратуры. Апелляционную жалобу Виталия Злобина на его арест Самарский областной суд рассмотрит 4 июня.

Евгений Чернов