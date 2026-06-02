Татарстан подал 12 заявок на Всероссийский конкурс благоустройства

Татарстан направил 12 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы всех проектов республика может получить 949 млн руб. федерального финансирования на благоустройство общественных пространств в 2027–2028 годах, сообщила пресс-служба Института развития городов республики.

Семь заявок подали впервые. Среди них — реновация парка Нефтехимиков в Нижнекамске, благоустройство Детского парка в Бугульме, обновление Александровского сада в Елабуге, реорганизация территории центральной районной больницы в Бавлах, благоустройство территории у Центральной площади в Болгаре, развитие центральной части Апастово и благоустройство исторического центра Билярска.

Еще пять заявок подали повторно. В их числе — проекты из Лениногорска, Нурлата, Черемшана, Новошешминска и Тюлячей.

Итоги конкурса подведут в августе этого года.

Анна Кайдалова