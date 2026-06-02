В Оренбуржье на курорте «Соленые озера» 1 июня открылся туристический сезон
С 1 июня открыт туристический сезон на курорте «Соленые озера» в Соль-Илецке. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
В прошлом году соленые озера посетили 1,6 млн человек, что на 400 тыс. больше, чем в 2024 году.
«В этом году проведена реконструкция торговых точек – все объекты выполнены в едином стилистическом решении. Каждую пятницу на городских площадках будут организованы концертные программы. Ну и с нетерпением ждем событийных фестивалей «Музыка в степи» и “Соленый ветер Оренбуржья”», — сообщает Евгений Солнцев.