В Воронеже стартовал приём заявок на федеральную программу «Мама-предприниматель» — 2026

Центр «Мой бизнес» Воронежской области открыл приём заявок на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». В 2026 году программа пройдёт в регионе уже в шестой раз — с 6 по 10 июля.

Фото: пресс-служба «Мой бизнес»

Проект адресован женщинам с детьми до 18 лет, мамам в декрете и беременным, которые ведут собственное дело или планируют его открыть. Сферы деятельности не ограничены — от хендмейда и бьюти-индустрии до онлайн-услуг и производства.

За пять предыдущих сезонов в Воронежской области через программу прошли более 150 женщин, 95% выпускниц после обучения открыли своё дело или вышли на новый уровень в действующем бизнесе.

Программа 2026 года включает четыре дня интенсивного очного обучения по ключевым темам предпринимательства: целеполагание и портрет клиента, финансы и юнит-экономика, маркетинг и продвижение, продажи и упаковка идеи. Занятия проводит сертифицированный тренер. 10 июля состоится защита бизнес-проектов перед экспертным жюри, по итогам которой определится победительница регионального этапа.

Победительница получит возможность представить Воронежскую область на федеральном финале программы в Москве. Призовой фонд регионального этапа — 150 000 рублей. Региональные партнёры программы дополнительно учредят именные номинации и подарочные сертификаты для финалисток.

«Поддержка женского предпринимательства — это не отдельная социальная задача, это инвестиция в экономику региона. Мамы, открывающие бизнес, создают новые рабочие места, развивают локальные сообщества, формируют новую экономику Воронежской области. Программа «Мама-предприниматель» за пять лет стала одним из самых результативных проектов Центра — и мы видим, как меняется наш регион вместе с каждой её выпускницей», — отметил директор Центра "Мой бизнес" Воронежской области, Андрей Покузиев.

Приём заявок открыт до 29 июня на сайте.

По итогам отбора в региональный этап пройдут 35 участниц.