В Нижнем Новгороде временно сократят маршрут трамвая №27

С 3 июня и до конца месяца в Нижнем Новгороде трамвай №27 будет ходить по измененному маршруту. По данным областного Центра развития транспортных систем, вагоны будут курсировать от Черного пруда до Комсомольской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Корпорация развития Нижегородской области Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Изменения в движении связаны с заменой стрелочного перевода на новый на узле около Парка 1 Мая.

Также с 3 июня начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. Работы будут идти в три этапа. Проезжая часть дороги будет заужена, но автомобильное движение сохранится во всех направлениях. Завершить работы планируется до 2 июля.

Андрей Репин