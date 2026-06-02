В Самарской области с начала сезона зарегистрировано 1948 пострадавших от укусов клещей

На территории Самарской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 1948 пострадавших от укусов клещей, из них 596 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации на 1 июня, на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 1562 экземпляра клеща, снятого с человека. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 экземпляре (0,06%). На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 1562 экземпляра клеща, ДНК возбудителя обнаружена в 192 экземплярах, что составляет 12,3%.

Руфия Кутляева