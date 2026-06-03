На почве взаимных разногласий

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы обратилась с иском к мэрии города и ООО «Уралагротехсервис» о взыскании компенсации за вред почвам при благоустройстве Непейцевского дендропарка. По мнению ведомства, ответчики незаконно уложили на землях парка, являющегося памятником природы регионального значения, дорожки и установили различные объекты. В мэрии заявили, что деревья и кустарники не пострадали при благоустройстве, и мэрия намерена отстаивать свою позицию в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура усмотрела нарушения при ремонте памятника природы в Уфе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Прокуратура усмотрела нарушения при ремонте памятника природы в Уфе

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ» стали известны подробности претензий прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы к благоустройству Непейцевского дендропарка, который является памятником природы регионального значения. Надзорное ведомство обратилось в Советский райсуд Уфы с иском к управлению коммунального хозяйства и благоустройства мэрии (УКХиБ) и его подрядчику — ООО «Уралагротехсервис».

Как следует из ответа пресс-службы администрации Уфы, в прокуратуре полагают, что в результате ремонта парка почвам был нанесен вред: подрядчик уложил на них искусственное покрытие и установил некие объекты благоустройства. В качестве компенсации вреда надзорное ведомство просит суд взыскать с ответчиков 1,27 млн руб. компенсации.

В мэрии с претензиями не согласны. «Сама древесно-кустарниковая растительность при благоустройстве не вырубалась»,— уверяют в администрации.

Как следует из паспорта парка и охранных обязательств, утвержденных министерством природопользования и экологии Башкирии, на его территории разрешена рекреационная деятельность, реконструкция и выборочные санитарные рубки. «Все работы проводились в рамках установленного разрешенного режима»,— заявили в мэрии.

Юристы муниципалитета анализируют исковые требования, чтобы «сформировать обоснованную правовую позицию и подготовить комплект документов для их всестороннего и объективного рассмотрения», пояснили в мэрии.

В сентябре 2025 года УКХиБ заключило с «Уралагротехсервисом» контракт стоимостью 68,3 млн руб. на благоустройство Непейцевского дендропарка. Подрядчик до 25 декабря должен был обустроить в дендрарии workout-площадку, детскую спортивную площадку, дорожки-«натоптыши» с гравийной отсыпкой, зоны отдыха, автостоянки. Также подрядчик должен был уложить асфальт, заменить бортовые камни, установить скамейки, урны, навигационные и информационные таблички, входные группы. Общая площадь дендропарка, в котором в научных целях высаживались около ста культур древесных растений, составляет 284 тыс. кв. м.

В конце декабря администрация потребовала от подрядчика ускорить работы, пригрозив неустойкой в 1,5 млн руб. за срыв сроков.

Непейцевский дендропарк — памятник природы. Он находится на Непейцевской горе, по улицам Шота Руставели, Кубанской, Адмирала Макарова и Даута Юлтыя. В дендропарке находятся коллекционные деревья и кустарники.

Парк был заложен в 1811 году Осипом Непейцевым (уфимская ветвь дворян Непейцынов) в имении Непейцево, находившемся в верхней части Непейцевской горы до ее застройки в 1960-е годы. Позднее деревня Непейцево принадлежала директору народных училищ Оренбургской губернии Ивану Базилеву, после смерти которого имение перешло по наследству сыну — Алексею Базилеву, который был большим специалистом сельского хозяйства и продолжил расширять и благоустраивать дендропарк. После революции 1917 года Непейцевское имение Базилева было национализировано. В 1920 году Непейцевская дача была закреплена за Уфимским лесотехникумом, с 1931 года — за Башкирской лесной опытной станцией.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии обещали прокомментировать иск по результатам его рассмотрения.

Телефоны «Уралагротехсервиса», указанные в открытых источниках, вчера были недоступны.

Ближайшее судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 22 июня.

Майя Иванова