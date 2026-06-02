В Уфе с бизнесмена взыскали 400 тысяч рублей за падение альпиниста

Суд в Уфе обязал индивидуального предпринимателя выплатить работавшему у него промышленному альпинисту 400 тыс. руб. за травму на производстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

С иском обратилась прокуратура Калининского района.

Проверка надзорного ведомства установила, что в декабре 2025 года альпинист во время высотных работ упал с высоты 10 м и получил травму позвоночника. Инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда и отсутствия контроля за безопасностью, отмечено в релизе ведомства.

Майя Иванова