Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

В Красноармейский районный суд направили уголовное дело после обрушения крыши перрона автостанции в селе Аликово. Обвиняемым проходит технический директор производственно-технического отдела АО «Автовокзалы и автостанции», сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Предыдущая фотография
В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Следующая фотография
1 / 2

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

По версии следствия, вечером 14 февраля снежные массы сошли с крыши здания автостанции на навес перрона. Из-за скопления снега толщиной не менее 60 см произошло обрушение крыши на площади более 120 кв. м.

В прокуратуре заявили, что обвиняемый не принял необходимых мер. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Анна Кайдалова