В Чувашии сотрудника автостанции осудят после обрушения крыши перрона

В Красноармейский районный суд направили уголовное дело после обрушения крыши перрона автостанции в селе Аликово. Обвиняемым проходит технический директор производственно-технического отдела АО «Автовокзалы и автостанции», сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

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По версии следствия, вечером 14 февраля снежные массы сошли с крыши здания автостанции на навес перрона. Из-за скопления снега толщиной не менее 60 см произошло обрушение крыши на площади более 120 кв. м.

В прокуратуре заявили, что обвиняемый не принял необходимых мер. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Анна Кайдалова