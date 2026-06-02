В Челябинске задержали сотрудника миндортранса по обвинению в получении взятки

Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ранее задержанному главному инженеру отдела транспортной безопасности министерства дорожного хозяйства Челябинской области Павлу Евдокимову. Он пробудет в СИЗО до 1 августа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, в 2024–2026 годах Павел Евдокимов получил от генерального директора ООО «Ампир» Дмитрия Дурова 1,3 млн руб. Взамен сотрудник ведомства скрывал от коллег факты неисполнения компанией госконтрактов по защите мостов через реки Сибирка, Синара и Миасс от незаконного вмешательства.

Кроме того, до 1 августа арестован сам Дмитрий Дуров.

Виталина Ярховска