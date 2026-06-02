В Уфе возбудили дело из-за наезда электросамоката на пенсионерку

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Во время мониторинга соцмедиа выявили сообщение, что на улице Гагарина трое молодых людей, пренебрегая правилами безопасности, втроем ехали на одном арендованном электросамокате и сбили 89-летнюю пенсионерку. В результате пострадавшая упала и получила травмы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они дадут правовую оценку действиям управлявших самокатом, а также компании, предоставляющей услуги по их прокату, в части обеспечения требований безопасности при их эксплуатации.

Майя Иванова