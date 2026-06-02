В январе—марте 310 тысяч жителей Удмуртии получили госпомощь для оплаты ЖКУ

Социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг воспользовались 310 тыс. жителей Удмуртии в январе—марте. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«11,0 тыс. малообеспеченных семей получили компенсации на оплату ЖКХ. Им было начислено 103,1 млн руб. субсидий, которые были возмещены в полном объеме за счет бюджетных средств», — говорится в сообщении.

На одну семью в республике среднемесячный размер субсидии составил 3,1 тыс. руб. Всего в бюджете региона на предоставление льгот всем категориям граждан в 2026 году заложено 1,3 млрд руб.