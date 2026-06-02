В Башкирии построят туристический комплекс с эко-парком и конюшней

Компания «Ковчег» собирается инвестировать в строительство туристического комплекса в Чишминском районе 449 млн руб. Проект, который позволит создать 30 рабочих мест, включен в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.

Инвестор планирует создать универсальный комплекс, в котором будет эко-парк, 10 гостевых домов, ресторан, кофейня, дом для передержки животных, конюшня и манеж, а также ветеринарный комплекс, отметил генеральный директор корпорации Наиль Габбасов. «Наличие зон для взаимодействия с животными в том числе обусловлено тем, что здесь посетителям будут доступны занятия иппо- и канистерапией, которые помогают развивать двигательные и коммуникативные навыки»,— пояснил он.

Инвестор и Корпорация развития Башкирии проработали вопрос строительства подъездной дороги и подключения к инженерным сетям.

Майя Иванова