Прокуратура выяснит причины остановки колеса обозрения в парке Кыштыма

Прокуратура Челябинской области начала проверку после остановки колеса обозрения в городском парке Кыштыма. Будут привлечены специалисты контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным администрации Кыштыма и руководства парка, вечером 1 июня остановился аттракцион «Садовое кольцо» из-за сработавшего механизма защиты. В кабинках оказались заперты 16 человек, включая пятерых детей. Сотрудники учреждения вручную запустили колесо и высадили людей. Никто не пострадал.

Инцидент произошел спустя несколько часов после открытия колеса обозрения. Надзорное ведомство оценит соблюдение правил безопасности при эксплуатации аттракционов и полноту технического обслуживания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска