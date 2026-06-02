В Татарстане 11 человек будут судить за хищение у банков 33 млн рублей
В Альметьевский городской суд направили уголовное дело в отношении 11 человек, похитивших у банковских организаций в Татарстане 33 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В Татарстане 11 человек будут судить за хищение у банков 33 млн рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, с января 2021 года по март 2023 года обвиняемые предоставляли в банки поддельные справки о доходах и ложные сведения о своей платежеспособности, после чего получали кредиты.
Их обвиняют в мошенничестве и подделке документов.