В Альметьевский городской суд направили уголовное дело в отношении 11 человек, похитивших у банковских организаций в Татарстане 33 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 11 человек будут судить за хищение у банков 33 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане 11 человек будут судить за хищение у банков 33 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2021 года по март 2023 года обвиняемые предоставляли в банки поддельные справки о доходах и ложные сведения о своей платежеспособности, после чего получали кредиты.

Их обвиняют в мошенничестве и подделке документов.

Анна Кайдалова