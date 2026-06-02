Суд в Тюмени арестовал главного редактора СМИ по делу о вымогательстве

Суд в Тюмени арестовал до 19 июля редактора СМИ «Парк.72» Ольгу Воронину, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Тюменской области. Ей предъявлены обвинения в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

По данным следствия, в конце мая текущего года Ольга Воронина, которая была главным редактором «Парк.72», получила исполнительный лист об удалении двух публикаций, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию тюменского предпринимателя и связанных с ним лиц.

Редактор потребовала от коммерсанта 3 млн руб. за удаление шести материалов, где упоминаются его имя и его бизнес-партнеры. Она пригрозила, что напишет еще один клеветнический материал. Ее задержали во время получения денег.

«Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена благодаря эффективному межведомственному взаимодействию с иными правоохранительными органами. В момент получения требуемой суммы главный редактор новостного интернет-издания была задержана. Ей предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

На сайте издания последняя новость была опубликована 28 мая.

Артем Путилов