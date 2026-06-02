В Башкирии вынесли приговор осужденным за пропаганду криминальной субкультуры

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местным жителям в возрасте от 38 до 46 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2), финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3) и вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, один из подсудимых организовал в колонии ячейку «АУЕ», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории страны. Будучи лидером в преступной иерархии, он пропагандировал «воровские идеи». Остальные подсудимые, отмечено в релизе, рекрутировали новых членов организации и собирали с других осужденных деньги в так называемый «общак», в том числе, применяя силу.

Приговором суда подсудимые осуждены на срок от 7 лет 3 месяцев до 8 лет 5 месяцев в колонии особого режима, также они должны выплатить в бюджет РФ более 3 млн руб.

Олег Вахитов