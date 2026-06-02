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Саратовца осудили заочно за экстремистскую пропаганду и объявили в розыск

Суд в Саратове вынес заочный приговор 42-летнему жителю, который вовлекал граждан в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Следствие установило, что с августа 2021 по май 2023 года фигурант размещал в открытом доступе ролики с пропагандой запрещенной в РФ организации, пытаясь привлечь новых участников. Обвиняемого арестовали заочно.

Суд назначил мужчине четыре с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сейчас россиянин находится в межгосударственном розыске.

Нина Шевченко