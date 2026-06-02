Lime открывает мобильную кофейню

Кофейный трак российской марки одежды Lime отправляется в новое путешествие — С 1 июня по 31 августа мобильная кофейня с напитками и десертами начала курсировать по знаковым локациям Нижнего Новгорода: «Пакгаузы», набережная Федоровского, Нижневолжская набережная. В этом году в работе над проектом принял участие резидент студии «Тихая» Владимир Чернышев: художник украсил кузов Citroen 1969 года выпуска черно-белыми звездами, а на его крыше установил рыбацкую лодку. Эта же идея получила продолжение в оформлении лимитированного скетчбука. Гастропартнером проекта выступает локальная сеть кофеен Salut! Specialty Coffee.

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