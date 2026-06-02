Прямые авиарейсы из Перми в Ярославль стартуют с 6 июня

С 6 июня открывается субсидируемая полетная программа по маршруту Пермь — Ярославль. Полеты будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Рейсы запланированы до конца лета. Об этом сообщает краевое министерство транспорта.

Вылеты из Перми с 6 июня по 5 июля будут осуществляться по субботам в 20:30. Из Ярославля в Пермь можно будет улететь также в субботу в 19:40. Время в пути составит 1 час 35 минут. С 6 июля до конца августа полеты будут совершаться дважды в неделю — по субботам и понедельникам. Вылететь из Перми в Ярославль в субботу можно будет в 20:30, в понедельник — в 19:30. Из Ярославля в Пермь можно будет улететь в субботу в 19:40, в понедельник — в 18:40.

Полеты будут осуществляться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Стоимость билетов — от 3 тыс. руб. Приобрести их можно на официальном сайте авиакомпании «РусЛайн» или на сайте пермского аэропорта.