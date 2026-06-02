Стал известен ущерб от слива высокоопасных отходов, нанесенный экологии Ульяновска

Следственное управление СКР по Ульяновской области во вторник сообщило об ущербе, который был нанесен окружающей среде компанией «Дефус», сливавшей на землю высокоопасные отходы вместо их обезвреживания.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в суд передано уголовное дело шести человек — руководителей и сотрудников компаний «Дефус» (ООО), «Экопром» (ООО) и «Эколидер» (ООО), обвиняемых (в зависимости от роли и степени участия) в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 159 УК РФ) и в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение, отравление или заражение окружающей среды (ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По данным следствия, зарегистрированная в Ульяновске и имеющая площадки в Димитровграде (на территории ДААЗа) и в поселке Новосельдинском (Ленинский район Ульяновска) компания «Дефус» по договору с Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО») должна была вывозить с волгоградского АО «Каустик» высокоопасные отходы, производить их обезвреживание и утилизацию. Однако вместо исполнения договорных обязательств по инициативе врио директора ООО «Дефус» Александра Любушкина сотрудники компаний «Дефус», «Экопром» и «Эколидер» просто сливали высокоопасные отходы в почву на производственной площадке в Новосельдинском и в канализацию на промплощадке ДААЗа.

По данным СУ СКР, площадь загрязненного участка в Новосельдинском составила 750 кв. м. Ведомство отмечает, что «окружающей среде причинен существенный вред, выраженный в угнетении и гибели растительного покрова, загрязнении плодородного слоя почвы токсичными веществами и риске загрязнения грунтовых и поверхностных вод, которые загрязняют источники питьевой воды и экосистемы», общая сумма ущерба окружающей среде составила свыше 13 млн руб. Ущерб, нанесенный Федеральному экологическому оператору, составил более 9,1 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск