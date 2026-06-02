В Оренбурге в суд направлено дело о пожаре в многоквартирном доме

В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По информации надзорного ведомства, 12 ноября 2025 года обвиняемый находился в квартире дома №10 на проезде Больничном. Он зажег свечу и оставил ее без присмотра, что привело к возгоранию в квартире. После чего пожар распространился на конструкции многоквартирного дома.

В результате небрежности огонь уничтожил и повредил имущество на сумму свыше 31 млн руб.

