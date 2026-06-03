Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов в страны Центральной Азии

За пять месяцев предприятия лесопромышленного комплекса Башкирии поставили за границу более 22 тыс. куб. м пиломатериалов. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, экспортерами изделий из лиственной и хвойной древесины стали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В прошлом году башкирская продукция помимо перечисленных государств поставлялась в Афганистан. Объем экспорта пиломатериалов в январе — декабре 2025 года составляла 21,5 тыс. куб. м.

Идэль Гумеров