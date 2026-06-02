В Татарстане были проблемы с обеспечением лекарственными препаратами пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана Алсу Мифтахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане заявили о перебоях с обеспечением онкопациентов лекарствами

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане заявили о перебоях с обеспечением онкопациентов лекарствами

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, из-за перебоев с поставками медикаментов часть пациентов направляли на лечение в другие регионы, в том числе в Башкортостан. Сложности также связаны с необходимостью лечения в федеральных онкологических центрах.

В прошлом году на выявление и лечение онкозаболеваний в Татарстане направили 7,3 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. — на химиотерапию и специализированную помощь пациентам.

Анна Кайдалова