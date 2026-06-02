В АО «ЭР-Телеком Холдинг» назначен новый вице-президент

Должность вице-президента АО «Эр-Телеком Холдинг» по корпоративному управлению занял Андрей Ролдугин, сообщает пресс-служба компании. Ранее он работал на позиции директора двух межрегиональных филиалов компании — Черноземье и Золотое кольцо.

На должности вице-президента господин Ролдугин будет курировать бизнес во всех межрегиональных филиалах компании, кроме Москвы и Московской области. Также в зоне его ответственности — ключевые операционные процессы, в том числе повышение качества сервиса в регионах, индекс потребительской лояльности клиентов и индекс лояльности сотрудников. Кроме того, Андрей Ролдугин будет отвечать и за процессы развития, в том числе за взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами в рамках сделок M & A.

«Приоритетная задача — трансформировать систему регионального управления, сформировать и реализовать стратегию развития каждого филиала, обеспечив ее полную синхронизацию с общей стратегией холдинга и дочерних компаний»,— пояснил госпдин Ролдугин.