Роспотребнадзор проводит проверку после отравления детей в новосибирском ТРЦ

Управление новосибирского Роспотребнадзора организовало проверку по информации о массовом отравлении детей в парке «Джунгли Сити», который располагается в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Аура». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о массовом ухудшении самочувствия детей после празднования выпускных из детских садов в развлекательном парке, незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование»,— говорится в сообщении. Ведомство проводит комплексную оценку организации питания и проведения мероприятий.

Об отравлении детей их родители сообщили в конце мая. Прокуратура Новосибирской области также проводит проверку по факту произошедшего, сообщили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве.

«ТРЦ “Аура” известно об обращениях гостей после празднования детского выпускного в семейном центре развлечений “Джунгли Сити”. В настоящий момент “Джунгли Сити” временно приостановил работу»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе ТРЦ, добавив, что компания готова оказать содействие проверяющим органам в случае необходимости.

Александра Стрелкова