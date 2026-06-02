Двоих нижегородских выпускников выгнали с ЕГЭ из-за телефона и шпаргалки

В Нижегородской области двоих старшеклассников удалили из аудитории при сдаче ЕГЭ. По данным областного минобразования, поводом для этого стало использование шпаргалки и телефона.

Пересдать экзамен они смогут через год.

Сдача ЕГЭ стартовала в Нижегородской области 1 июня. В первый день экзамены по химии, истории и литературе сдавали более 4,1 тыс. школьников.

Всего в регионе для сдачи ЕГЭ подготовили 89 пунктов проведения экзаменов.

Андрей Репин