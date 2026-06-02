В этом месяце в Татарстане ожидают списание задолженности по бюджетным кредитам на сумму 23,7 млрд руб. Об этом на заседании комитета Государственного Совета республики сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстану спишут 23,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстану спишут 23,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, регион подал соответствующую заявку по итогам прошлого года. Она прошла проверку Федерального казначейства и была согласована Минфином России.

Также отмечается, что государственный долг Татарстана по состоянию на конец отчетного года составил 98,3 млрд руб.

Анна Кайдалова