Восток — дело громкое
Омскому экс-полицейскому ужесточили приговор за взятки от граждан КНР и Вьетнама
В Омске вынесли новый приговор бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Игорю Маркину, который, по материалам дела, брал взятки за легализацию иностранцев в регионе. В марте суд назначил ему штраф в размере 2,2 млн руб., но прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким и подала протест. На этот раз бывшему силовику присудили четыре года колонии со штрафом 3,8 млн руб. и, помимо свободы, лишили звания подполковника.
После рассмотрения дела в Омском областном суде бывший полицейский отправится в колонию
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Омский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил наказание бывшему замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Игорю Маркину, ранее приговоренному к штрафу. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Оспариваемое решение Куйбышевский райсуд Омска вынес в марте. Бывшего полицейского он признал виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 2,2 млн руб. Прокуратура обжаловала чрезмерно мягкое, на ее взгляд, наказание. В результате вышестоящий суд назначил экс-силовику четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 3,8 млн руб., рассказали в омском управлении ФСБ. Кроме того, Игоря Маркина лишили звания подполковника полиции и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года. Разжалованного правоохранителя взяли под стражу в зале суда.
По информации Следственного комитета, это уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. В его материалах указывается, что в декабре 2022-го и в декабре 2023 года, в преддверии новогодних праздников, замначальника управления по вопросам миграции регионального УМВД получил от ресторатора из Вьетнама взятку блюдами национальной кухни и спиртными напитками на общую сумму 43 тыс. руб. В качестве ответного жеста подполковник якобы организовал незаконную выдачу разрешений на временное проживание двум вьетнамцам, работавшим в общепите.
Кроме того, говорится в деле, осенью 2023 года предприниматель из КНР, занимающийся выращиванием овощей, за выдачу разрешения на временное проживание двум рабочим из Центральной Азии и общее покровительство вручил полицейскому подарочную карту стоимостью 150 тыс. руб. в магазин часов «Женева». По ней Игорь Маркин приобрел наручные часы марки Hamilton за 141 тыс. руб.
В качестве обеспечительных мер правоохранители добились ареста наиболее ликвидного имущества полицейского — внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, коллекции часов, охотничьего ружья и электрогитары.
Игорь Маркин, которого после возбуждения дела уволили из органов, вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.
Уголовное дело о даче взятки в отношении вьетнамского и китайского бизнесменов было прекращено в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.