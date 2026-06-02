Восток — дело громкое

В Омске вынесли новый приговор бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Игорю Маркину, который, по материалам дела, брал взятки за легализацию иностранцев в регионе. В марте суд назначил ему штраф в размере 2,2 млн руб., но прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким и подала протест. На этот раз бывшему силовику присудили четыре года колонии со штрафом 3,8 млн руб. и, помимо свободы, лишили звания подполковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После рассмотрения дела в Омском областном суде бывший полицейский отправится в колонию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ После рассмотрения дела в Омском областном суде бывший полицейский отправится в колонию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Омский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил наказание бывшему замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Игорю Маркину, ранее приговоренному к штрафу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Оспариваемое решение Куйбышевский райсуд Омска вынес в марте. Бывшего полицейского он признал виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 2,2 млн руб. Прокуратура обжаловала чрезмерно мягкое, на ее взгляд, наказание. В результате вышестоящий суд назначил экс-силовику четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 3,8 млн руб., рассказали в омском управлении ФСБ. Кроме того, Игоря Маркина лишили звания подполковника полиции и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года. Разжалованного правоохранителя взяли под стражу в зале суда.

По информации Следственного комитета, это уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. В его материалах указывается, что в декабре 2022-го и в декабре 2023 года, в преддверии новогодних праздников, замначальника управления по вопросам миграции регионального УМВД получил от ресторатора из Вьетнама взятку блюдами национальной кухни и спиртными напитками на общую сумму 43 тыс. руб. В качестве ответного жеста подполковник якобы организовал незаконную выдачу разрешений на временное проживание двум вьетнамцам, работавшим в общепите.

Кроме того, говорится в деле, осенью 2023 года предприниматель из КНР, занимающийся выращиванием овощей, за выдачу разрешения на временное проживание двум рабочим из Центральной Азии и общее покровительство вручил полицейскому подарочную карту стоимостью 150 тыс. руб. в магазин часов «Женева». По ней Игорь Маркин приобрел наручные часы марки Hamilton за 141 тыс. руб.

В качестве обеспечительных мер правоохранители добились ареста наиболее ликвидного имущества полицейского — внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, коллекции часов, охотничьего ружья и электрогитары.

Игорь Маркин, которого после возбуждения дела уволили из органов, вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

Уголовное дело о даче взятки в отношении вьетнамского и китайского бизнесменов было прекращено в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Константин Воронов