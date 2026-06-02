В Самаре выпускницу увезли с ЕГЭ с подозрением на инсульт

В понедельник, 1 июня, в Самаре выпускнице стало резко плохо сразу после ЕГЭ по истории в школе №174. Школьницу увезли с подозрением на инсульт, сообщает в своем Telegram-канале директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина со ссылкой на СМИ.

По словам Екатерины Мизулиной, школьница обратилась к организаторам, которые вызвали скорую помощь. Сейчас девочка находится в больнице на обследовании.

«Как пишут в ряде пабликов, девочке предварительно диагностировали инсульт. Вместе с тем, как сообщают источники «КП-Самара», эта информация не подтверждается. Дай Бог здоровья девочке. Видимо, перенервничала из-за экзамена», — сообщает Екатерина Мизулина.

В понедельник, 1 июня, в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов. В этот день первые экзамены по выбору (химия, история, литература) сдали около двух тыс. человек. Всего в городе подготовлено 30 пунктов на базе общеобразовательных учреждений и 27 пунктов на дому для сдачи ЕГЭ. Следующий экзамен пройдет 4 июня — по русскому языку. Его будут сдавать около шести тыс. человек.

Руфия Кутляева