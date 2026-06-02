В Екатеринбурге поставили спектакль «Мне надо вас кормить» Антона Бутакова

В Екатеринбурге, в Центре современной драматургии, прошла премьера спектакля режиссера Антона Бутакова, поставленного по пьесе Ксении Кушновой, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Антона Бутакова. Как и многие произведения искусства, история постановки рассказывает о том, что человеку нужен человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Антона Бутакова Фото: Пресс-служба Антона Бутакова

Комедия основывается на пьесе ученицы лаборатории «Ультра-драма 2.0» Ксении Кушновой — «Мне надо вас убить». Сценой выступил Центр современной драматургии. Сама пьеса попала в лонг-листы фестивалей «Евразия» и «Действующие лица».

Одной из особенностей спектакля стало сотрудничество организаторов и «Додо Пиццы Екатеринбург», которые упоминаются по тексту комедии.

«Мне очень понравилось, как актеры передали суть происходящего — по-настоящему, забавно, точно, без лишней искусственности. В их работе чувствуется любовь к материалу, к героям, к самому процессу. А это, мне кажется, самое важное в любом деле», — поделилась впечатлениями от постановки Ксения Кушнова.

Артем Путилов