Вместо концессионера капремонт пермской ГКБ №2 осуществят краевые власти

Капремонт зданий городской клинической больницы №2 им. Ф. Х. Граля будет проведен за счет бюджета Пермского края, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ. Напомним, изначально планировалось, что для исполнения этих работ будет заключено концессионное соглашение с ООО «Мединвестгрупп». Эта же структура занимается строительством онкологического центра в Камской долине. Сметная стоимость работ на этапе реконструкции объекта концессионного соглашения должна была составить 3 млрд руб. Чуть больше 1,5 млрд руб. из них предполагалось предоставить в виде бюджетного гранта.

«Однако с учетом экономической конъюнктуры, оценив свои ресурсы, инвестор принял решение сосредоточиться на текущих проектах. Для себя мы приняли решение — реализовать большую часть проекта собственными силами. Ранее, «под концессию» в бюджете было заложено 1,5 млрд руб. Их направим на масштабный капитальный ремонт семиэтажного здания: основного хирургического стационара и на закупку нового медицинского оборудования»,— пояснил Дмитрий Махонин. По его словам, заказчиком работ выступит краевое управление капстроительства, а оборудование будет приобретено силами регионального минздрава.

Сейчас идет разработка технического задания на проектирование на основе требований министерства здравоохранения. Осенью планируется заключить контракт на проектно-изыскательские работы, а в следующем году начать комплексный ремонт — он будет проходить этапами, без приостановки оказании медицинской помощи в хирургическом корпусе.

Работы должны быть завершены к 2030 году. В отремонтированном корпусе планируется сосредоточить всю хирургическую службу клиники. В настоящее время часть из них (урологическое и офтальмологическое отделения) располагается в других зданиях.