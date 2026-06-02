Кузбасские угольщики и белорусские машиностроители подписали соглашение о партнерстве

«Кузбассразрезуголь», БЕЛАЗ и компания «Б-24» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве на XXXIV Международной выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Компании договорились о совместной работе по поставкам карьерной техники, ее сервисному и техническому обслуживанию. Соглашение закрепляет намерения сторон рассматривать друг друга в качестве приоритетных партнеров на ближайшие 5 лет – до 2031 года.

Как отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов, техника БЕЛАЗ составляет основу технологического парка компании. «За шесть десятилетий сотрудничества белорусские карьерные самосвалы доказали свою надежность, производительность и эффективность. Заключенное соглашение о стратегическом партнерстве закрепляет наши взаимные долгосрочные намерения о сотрудничестве на благо развития угледобычи и машиностроения»,– подчеркнул он.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано в год 60-летия сотрудничества УК «Кузбассразрезуголь» и Белорусского машиностроительного завода. В 1966 году в «Кузбассразрезугле» была запущена в эксплуатацию первая машина белорусского производства - 27-тонный самосвал БЕЛАЗ-540. За это время грузоподъемность карьерных самосвалов на предприятиях «Кузбассразрезугля» возросла более чем в 13 раз – до 360 тонн. Новые модели самосвалов БЕЛАЗ традиционно проходят опытные испытания на производственных площадках угольной компании.

На подписании соглашения генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Сергей Лесин подчеркнул, что подписание стратегического соглашения с компанией «Кузбассразрезуголь» знаменует собой новый этап в отношениях. «На протяжении 60 лет мы совместно развиваем и совершенствуем технологии, внедряем инновации, что способствует не только росту эффективности карьерной техники БЕЛАЗ, но и укреплению производственного потенциала угольной отрасли. Мы уверены, что это соглашение станет основой для дальнейшей реализации успешных проектов»,– отметил он.

К юбилею сотрудничества компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ на выставке «Уголь России и Майнинг» также была открыта фотовыставка «Энергия общих достижений». Посетители выставки увидели исторические и современные снимки, отражающие ключевые исторические вехи сотрудничества угольщиков и машиностроителей – от выхода в забой первого 27-тонного БЕЛАЗа до всероссийских рекордов на белорусских самосвалах.

