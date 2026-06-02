Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему совладельцу порта Пермь

Пермский краевой суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокуратуры на приговор бывшему председателю совета директоров и совладельцу АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Следующее судебное заседание назначено на 22 июня.

В феврале 2026 года Ленинский суд Перми признал господина Батлера виновным в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд посчитал доказанным, что, являясь совладельцем АО, Чарльз Батлер организовал хищение активов компании на сумму 1 млрд руб. Господину Батлеру назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Сам осужденный проживает за границей, приговор был вынесен заочно. Защита господина Батлера подала апелляционную жалобу.

Не согласилась с приговором суда первой инстанции и прокуратура. Надзорный орган счел приговор слишком мягким и попросил усилить наказание до девяти лет лишения свободы и оштрафовать обвиняемого на 900 тыс. руб. Прокуратура требует также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба, а похищенные земельные участки передать в АО «Порт Пермь».