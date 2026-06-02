Прикамская структура «Еврохима» оспаривает решение о взыскании 19 млн рублей в кассации

Арбитражный суд Уральского округа принял кассационную жалобу ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат». Заявитель оспаривает решения нижестоящих инстанций о взыскании с предприятия задолженности на сумму 19 млн руб. в пользу ООО «Свис Инжиниринг Груп» (ООО «СИГ»). Как следует из картотеки суда, жалоба будет рассмотрена 28 июля.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Еврохим — УКК» и ООО «СИГ» заключили договор, согласно которому второе общество должно оказать услуги инспекционного и производственного контроля изготовления металлоконструкций. При этом окончательная стоимость договора определялась по факту оказания услуг, исходя из количества фактически затраченного времени на их выполнение. В связи с отсутствием своевременной оплаты исполнитель обратился в суд, который решил взыскать долг и неустойку с прикамского комбината.

ООО «Еврохим — УКК» с таким выводом не согласилось и обжаловало его в апелляции. В обоснование жалобы общество указало на ненадлежащее исполнение истцом обязательств по договору, выразившееся в некачественном осуществлении контроля качества металлопроката. Это, по данным апеллянта, привело к поставке бракованных металлоконструкций. Тем не менее суд счел вывод первой инстанции законным и обоснованным, так как возражения против подписания актов о приемке оказанных услуг в установленные сроки направлены не были.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия.