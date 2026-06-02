Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородка перевела 9 млн рублей телефонным мошенникам

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородки, которая перевела неизвестным 9 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По фабуле дела 53-летней потерпевшей несколько дней подряд звонили якобы сотрудники портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили ее перевести деньги на «безопасные счета» под предлогом отмены подозрительной операции по банковскому счету и предотвращения несанкционированного списания средств, отметили в МВД.

Нижегородка отдала предполагаемым преступникам 1,2 млн руб. личных сбережений, а также оформила кредиты на 5,4 млн руб. и заняла 2,4 млн руб. у знакомых. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Владимир Зубарев