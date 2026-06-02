Уровень одобрения ипотек на вторичное жилье в Челябинской области вырос на 72%

В январе–апреле 2026 года количество сделок по покупке вторичного жилья через ипотеку в Челябинской области выросло на 72% к аналогичному периоду 2025-го. Регион занял седьмое место среди субъектов страны по количеству выданных займов на квартиры, сообщает «Авито Недвижимость».

Сильнее всего уровень одобрения ипотек на вторичное жилье увеличился в Московской области. В январе–апреле 2026 года к подобному периоду 2025-го он составил 143%. В топ-5 также попали Санкт-Петербург (+135%), Москва (+122%), Республика Татарстан (+118%) и Самарская область (+113%).

