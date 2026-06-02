«Правильно приготовленная строганина — полноценное блюдо»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: "Экспедиция". Фото: "Экспедиция".

Проще рецепта не бывает: нужна замороженная рыба и большой острый нож. Рыбину берут за хвост, срезают плавники и кожу, пластают прозрачными ломтиками и едят с аппетитом, макая в смесь соли с перцем. Дьявол, как всегда, в деталях: рыба годится только северная и жирная: муксун, нельма, чир. Заморозить ее требуется до состояния деревяшки и ни в коем случае не позволять оттаивать ни на одном из этапов: тает строганина уже в желудке.

Правильно приготовленная строганина — не оригинальная закуска, а полноценное блюдо, способное насытить и согреть на 40-градусном морозе на долгий день вперед. Идеальный рацион для охотников, промысловиков, рыбаков и первопроходцев. С северных просторов в модные рестораны строганина перекочевала в 1990-е, когда россияне с упоением открывали для себя кулинарное многообразие мира. Но для правильного вкуса все же больше подходит снег под ногами и северное сияние над головой. Ну и рюмка, конечно, так согреться проще.

Павел Шинский