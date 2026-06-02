Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Три года назад на выставке Japan Mobility Show, проходившей в Токио, главным шоустоппером был концепт Lexus LF-ZC. Огромный 5-метровый электрический фастбэк должен был превратиться в серийную модель как раз в 2026 году, в котором мы с вами сегодня и живем. Так вот, на днях концерн Toyota объявил, что концепция поменялась. На конвейер такая модель совершенно точно не встанет, а использованные в ней наработки, например, электродвигатели, способные развивать мощность до 500 л. с., или батарея, обеспечивающая до 1000 км пробега на одном заряде, будут использованы в других проектах концерна.

Возможно, будут. Почему нет уверенности? Да потому что весь автомобильный мир вдруг осознал, что будущее отнюдь не за электромобилями. А Toyota ощутила это еще и в цифрах. В свое время руководством компании ставилась амбициозная задача выпустить в 2026 году 1 млн электромобилей. Но уже сейчас ясно, что результат этот не будет достигнут.

Что же тогда нас ждет впереди? Каков будет вектор автомобилестроения? Ответ на этот вопрос тоже дала Toyota, представив практически одновременно с отказом от выпуска флагманского электрического Lexus спортивную версию своей сверхпопулярной модели Corolla. Это хэтчбек, весь обвешанный спойлерами, диффузорами и прочим оборудованием, которое так любят те, кто тюнингует японские машины. Представлены две версии — пятиместная и двухместная, у которой вместо дивана заднюю часть кузова занимает каркас безопасности. Привод полный, коробка автоматическая.

Но самое главное — это, конечно же, силовая установка. Это не электромотор и даже не гибридная конструкция, а бензиновый двигатель рабочим объемом всего 1,6 л. Однако инженерам Toyota удалось «снять» с такого небольшого объема целых 224 л. с., что говорит нам о том, что мощность не всегда прямо пропорциональна расходу топлива. А бороться за экологию можно не только путем совершенно неразумного перевода всего транспорта на батарейки.

Дмитрий Гронский