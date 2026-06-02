В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов
В Татарстане разработают проектно-сметную документацию для строительства комплекса по переработке отходов. Предельная стоимость первого этапа проекта составит 4,5 млрд руб., следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.
В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Комплекс по переработке отходов разместят на участке площадью 610,2 тыс. кв. м в Письмянском сельском поселении Лениногорского района.
На разработку проектно-сметной документации планируют направить 70,9 млн руб. Финансирование проекта предусмотрено за счет собственных средств компании.
Заказчиком выступает «Региональный экологический оператор».