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В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

В Татарстане разработают проектно-сметную документацию для строительства комплекса по переработке отходов. Предельная стоимость первого этапа проекта составит 4,5 млрд руб., следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комплекс по переработке отходов разместят на участке площадью 610,2 тыс. кв. м в Письмянском сельском поселении Лениногорского района.

На разработку проектно-сметной документации планируют направить 70,9 млн руб. Финансирование проекта предусмотрено за счет собственных средств компании.

Заказчиком выступает «Региональный экологический оператор».

Анна Кайдалова