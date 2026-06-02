В Татарстане разработают проектно-сметную документацию для строительства комплекса по переработке отходов. Предельная стоимость первого этапа проекта составит 4,5 млрд руб., следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Лениногорском районе построят комплекс по переработке отходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Комплекс по переработке отходов разместят на участке площадью 610,2 тыс. кв. м в Письмянском сельском поселении Лениногорского района.

На разработку проектно-сметной документации планируют направить 70,9 млн руб. Финансирование проекта предусмотрено за счет собственных средств компании.

Заказчиком выступает «Региональный экологический оператор».

Анна Кайдалова