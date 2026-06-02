Глава Башкирии анонсировал разработку проекта уфимского метрополитена

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью радиостанции «Комсомольская правда в Уфе» высказался о планах проработать вопрос строительства метрополитена.

Отвечая на вопрос главного редактора «КП» Олеси Носовой о проблемах общественного транспорта, господин Хабиров отметил, что в 2018 году руководство региона занялось наведением порядка «в архаичной, очень грязной, коррумпированной системе». С тех пор закуплено 1,5 тыс. автобусов и введена транспортная карта «Алга». Также он отметил развитие электротранспорта.

«Электротранспорт развиваем. У нас в Уфе нет метро, но мы ведем переговоры, хотим начать проработки. В свое время делали проектную документацию»,— рассказал Радий Хабиров. Для реализации новых проектов требуются ресурсы, которые, по мнению главы Башкирии, появятся после завершения СВО.

Идэль Гумеров