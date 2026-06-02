В Чишминском районе на трассе М-5 откроют СТО для грузовиков

ООО «Якташлар» инвестирует 20 млн руб. в строительство СТО для грузовиков на 1439-м км трассы М-5 в Чишминском районе республики. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Первый заместитель министра торговли и услуг республики Константин Климин отметил, что трасса испытывает высокую нагрузку, поэтому сервис для фур является важным шагом развития инфраструктуры.

Новая станция расположится рядом с действующим придорожным комплексом компании, что позволит создать единую инфраструктуру для водителей большегрузов.

ООО «Якташлар» зарегистрировано в Чишминском районе в декабре 2005 года. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Владелец — Зухра Байбурина. В 2025 году при выручке 5 млн руб. чистая прибыль компании составила 1,3 млн руб.

Олег Вахитов