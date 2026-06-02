Дума Самары приняла правовые акты прокуратуры, регламентирующие снос аварийного жилья

Депутаты городской Думы Самары единогласно одобрили и приняли нормативные правовые акты, разработанные прокуратурой города и регламентирующие порядок сноса аварийного жилья. Проекты решений направлены главе городского округа для подписания. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняют в надзорном ведомстве, городская прокуратура во время мониторинга муниципального законодательства установила, что полномочия и порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в муниципальных нормативных актах не урегулированы. Поэтому ведомство в порядке нормотворческой инициативы направило на рассмотрение в представительный орган проекты муниципальных актов, регламентирующих порядок сноса аварийного жилья.

Прокуратура Самары предлагает закрепить полномочия администрации Самары по осуществлению сноса аварийного жилья и «с целью регламентации процессов в указанной сфере принять отдельное положение “О порядке сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории городского округа Самара”».

