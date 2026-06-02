Готовившего убийство пяти человек в Омске уральца отправили на лечение

Первомайский райсуд Омска отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя Челябинской области, готовившего убийство пяти человек. Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в начале 2025 года 32-летний житель Челябинской области, проживающий в Омске, решил расправиться со своей бывшей учительницей, двумя одноклассниками и двумя коллегами по работе. Для этого фигурант дела изготовил самодельное взрывное устройство с ядовитым веществом.

Совершить убийство злоумышленник не смог, поскольку его задержали правоохранители. «В соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы, на период совершения правонарушений лицо страдало и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Александра Стрелкова