Почетным гражданам Уфы будут компенсировать коммунальные расходы

Бюджет Уфы будет погашать за почетных граждан города коммунальные платежи и расходы на жилое помещение. Компенсация будет распространяться как на собственников, так и на нанимателей жилья в частных и многоквартирных домах. Меры социальной поддержки 29 мая утвердил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Также мэрия будет оплачивать расходы по захоронению и увековечиванию памяти почетных граждан Уфы.

В список почетных граждан Уфы входят 102 человека.

Идэль Гумеров