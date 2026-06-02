УМВД показало кадры задержания в Ульяновске президента региональной федерации бокса

Во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области и региональное управление МВД официально сообщили о предъявлении обвинения президенту региональной общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области», известному в Ульяновске «авторитетному бизнесмену» Игорю Орлову.

Как отметило СУ СКР, руководителю региональной общественной организации предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы).

Как отмечается в официальном сообщении СУ СКР, в июне и июле 2025 года знакомый обвиняемого передал Игорю Орлову денежные средства в размере 1,1 млн руб. наличными, а также денежными переводами «за урегулирование претензий со стороны правоохранительных органов».

УМВД в своем сообщении отметило, что, по оперативным данным, «задержанный является основателем и лидером одной из организованных групп антиобщественной направленности, в связи с чем имеет серьезный авторитет в криминальной среде». Впервые полиция также опубликовала видеозапись задержания Игоря Орлова. На кадрах видно, как сотрудники полиции и СОБР Росгвардии врываются в загородный дом Игоря Орлова. Внимание оперативников также привлекла книга Сергея Трофимова 2002 года издания «Ульяновская братва. Невыдуманные истории любви, жизни и смерти».

Само задержание Игоря Орлова произошло 14 мая, 15 мая ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но тогда СУ СКР и УМВД отказывались комментировать ситуацию. В суде обвиняемый заявил, что вину не признает и преступления не совершал. Его адвокат Ирина Савельева заявила «Ъ-Волга», что эти деньги ее подзащитный «получал как наличными, так и на счет федерации бокса», «и все эти средства были направлены на закупку гуманитарной помощи для участников СВО, что полностью подтверждено документально», «никому передавать эти деньги в качестве взяток не планировалось», а информация о взятке «была получена исключительно со слов взяткодателя».

Игорь Орлов считается «влиятельным бизнесменом» 90-х годов прошлого века. Он владеет компаниями ООО «Универмаг Заволжский», ООО «Грифон» (деятельность по управлению холдингами), является совладельцем ООО «Вавилон» (розничная торговля), ООО «Грифон-Агро» (оптовая торговля зерном), ранее был совладельцем строительных компаний ООО «Стройтехнологии» и ООО «Рассвет» (обе ликвидированы), а также ТОО «Трест» (ликвидировано), ООО «Улпласт» и ООО «Универсам-30» (деятельность стоянок автотранспорта). С 2016 года Игорь Орлов возглавляет Федерацию бокса Ульяновской области. Кроме того, является соучредителем и председателем реготделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Он был вхож в коридоры исполнительной власти, нередко высокие должностные лица обсуждали с ним те или иные вопросы развития города.

Сергей Титов, Ульяновск