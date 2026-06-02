В 2026 году в Оренбург поступят 20 автобусов и 5 троллейбусов

В этом году для обновления транспортного парка в Оренбург поступят 20 автобусов и 5 троллейбусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на заседании регионального правительства.

По словам главы региона, к 2030 году подвижной состав в других муниципалитетах Оренбуржья обновится на более чем 86% вместо ранее планируемых 65%.

Также в правительстве определили приоритетные направления регулярных авиаперевозок, которые будут субсидироваться из областного бюджета в этом году. Среди них 10 региональных маршрутов из Оренбурга в Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Иркутск и из Орска в Санкт-Петербург, Сочи. С 2026 года добавляется маршрут Оренбург — Сухум (Республика Абхазия).

