«Салават Юлаев» на год продлил контракт с 40-летним капитаном Григорием Паниным

Защитник и капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин останется с командой как минимум еще на сезон. Клуб и хоккеист заключили новый годовой контракт, сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Григорий Панин играет в составе уфимцев с 2017 года. До этого он играл в системе тольяттинской «Лады», в самарском клубе ЦСК ВВС, казанском «Ак Барсе» и московском ЦСКА. За «Ак Барс» он дважды завоевывал Кубок Гагарина. В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге защитник провел 987 матчей, в которых набрал 185 очков, забросив 45 шайб и отдав 140 голевых передач. По числу матчей в лиге он занимает шестое место среди всех полевых игроков.

В цветах «Салавата Юлаева» Григорий Панин провел 549 официальных игр.

Идэль Гумеров