Татарстан вошел в число российских регионов с высоким потенциалом для запуска новых гостиничных инвестпроектов. По прогнозу аналитиков Kept, к 2030 году турпоток в республике может расти быстрее номерного фонда, сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане рост турпотока может опередить развитие гостиниц

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане рост турпотока может опередить развитие гостиниц

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Коэффициент насыщенности гостиничного рынка — число номеров на тысячу туристов — в Татарстане, по оценке экспертов, снизится с 9,7 в 2025 году до 8,1 к 2030-му. Это может создать дополнительные возможности для инвесторов в сфере гостеприимства.

Аналитики также отметили стабильную прибыльность гостиничного бизнеса в регионе. Прибыль на одну ночевку в Татарстане в 2025 году составила 1,3 тыс. руб.

Перспективными направлениями для инвестиций эксперты называют гастрономический туризм и инфраструктуру для автотуризма.

Анна Кайдалова