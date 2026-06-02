Троих нижегородских заключенных осудили за экстремизм и подготовку к побегу

Варнавинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении трех заключенных, которых обвинили в участии в деятельности экстремистской организации и подготовке к побегу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По фабуле дела осужденные, последователи радикальных форм ислама, вступили в запрещенную в РФ экстремистскую организацию и организовали ее ячейку. В августе—ноябре 2024 года они разработали план побега из колонии и дезорганизации деятельности исправительного учреждения, отмечается в сообщении. Сбежать им не удалось: план фигурантов раскрыли сотрудники УФСБ, Следственного комитета, ГУФСИН и МВД.

Подсудимые признали вину только в участии в экстремистской организации, подготовку к побегу они отрицали. Отягчающим обстоятельством суд признал особо опасный рецидив преступлений и назначил одному из фигурантов десять лет и шесть месяцев, второму — восемь лет и два месяца, третьему — восемь лет восемь месяцев колонии особого режима.

Владимир Зубарев